Российские силы ликвидировали 13 украинских БПЛА над двумя регионами Минобороны РФ: силы ПВО сбили 13 БПЛА над Ростовской и Белгородской областями

Вечером 30 июля российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, операция проводилась в период с 22:20 до 23:15 по московскому времени.

Все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО без допущения повреждений наземной инфраструктуры. Работа проводилась в Ростовской и Белгородской областях.

Дежурными средствами ПВО уничтожены тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять — над территорией Ростовской области и четыре — над территорией Белгородской области, — сообщило Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что системы ПВО уничтожили вражеский БПЛА в небе над Воронежем. По предварительной информации, инцидент не повлек за собой жертв или разрушений. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

Также Telegram-канал SHOT заявлял, что в ночном небе над Волгоградской областью прогремели несколько взрывов. По предварительным данным канала, система противовоздушной обороны сбила минимум четыре украинских беспилотных летательных аппарата типа «Лютый». Оборонное ведомство новость не подтверждало.