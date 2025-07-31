Одного из террористов в «Крокусе» выдворяли из России в 2018 году

Одного из террористов в «Крокусе» выдворяли из России в 2018 году Исполнителя теракта в «Крокусе» Рачабализоду выдворяли из России в 2018 году

Один из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» Саидакрами Рачабализода был выдворен из России в 2018 году с запретом на въезд до сентября 2023 года, свидетельствуют материалы дела, имеющиеся в распоряжении ТАСС. В период запрета на въезд террорист радикализировался через соцсети и вступил в контакт с группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

После своего выдворения в 2018 году с территории Российской Федерации, ограничение которого снято 31 августа 2023 года, Рачабализода находился на территории Республики Таджикистан, — говорится в документах.

Согласно расследованию, через Telegram-каналы Рачабализода связался с куратором террористов. После этого он получил указание вылететь в Турцию для дальнейшей переброски в Афганистан.

В марте 2024 года Рачабализода вместе с тремя сообщниками совершил нападение на концертный зал, в результате которого погибли 149 человек. Все четверо были задержаны при попытке бегства в Украину. Позднее следствие установило их связь с «Вилаят Хорасан».

Ранее сообщалось, что Турция может выдать России фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Среди них брат непосредственного исполнителя Мухаммадсобира Файзова. Также по делу объявлен в розыск фигурант теракта в «Крокусе» Умеджон Солиев, обвиняемый в Таджикистане в разбое.