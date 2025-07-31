Врач назвала популярный напиток, который может погубить почки

Более трех чашек кофе, выпитых за сутки, окажут негативное влияние на здоровье почек, заявила NEWS.ru заведующая нефрологическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России Наталья Чеботарева. По словам профессора, превышение этой нормы, особенно при добавлении молока или сливок, может повысить уровень калия в крови, что опасно для людей с почечной недостаточностью.

Если выпивать одну чашку кофе в день, то вы употребляете небольшое количество калия. Но три-четыре чашки кофе в день могут привести к повышению уровня калия в крови, особенно у пациентов с продвинутыми стадиями почечной недостаточности. Добавление сливок или молока может еще больше повысить содержание калия в кофе. То есть употребление менее трех чашек в день обычно считается безопасным, — пояснила Чеботарева.

Она отметила, что кофеин может вызывать резкое, хоть и кратковременное повышение артериального давления, поэтому гипертоникам стоит ограничиться двумя выпитыми чашками этого напитка в день. Особую осторожность, по ее словам, следует проявлять с ароматизированными добавками, такими как сиропы или сливки, поскольку они способны влиять не только на уровень калия, но и на содержание фосфора в организме.

Кофеин вызывает кратковременное, но внезапное повышение артериального давления. Людям с повышенным давлением не стоит пить более двух чашек кофе в день. Проблемой могут стать и ароматизированные добавки, например, сиропы или сливки — они тоже могут влиять на уровень калия и фосфора. Таким образом, кофе является приемлемым напитком при заболеваниях почек при умеренном потреблении. Но важно помнить, что добавки к кофе, такие как молоко и сливки, повышают содержание калия и фосфора, — резюмировала Чеботарева.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова заявила, что взрослым желательно употреблять не больше одной банки энергетика в месяц. По ее словам, при наличии проблем с сердцем и нервной системой энергетик будет только усугублять их. Она отметила, что такие напитки содержат большую дозу сахара — до восьми ложек.