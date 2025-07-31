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31 июля 2025 в 03:20

Врач назвала популярный напиток, который может погубить почки

Врач Чеботарева: более трех чашек кофе в сутки навредят здоровью почек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более трех чашек кофе, выпитых за сутки, окажут негативное влияние на здоровье почек, заявила NEWS.ru заведующая нефрологическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России Наталья Чеботарева. По словам профессора, превышение этой нормы, особенно при добавлении молока или сливок, может повысить уровень калия в крови, что опасно для людей с почечной недостаточностью.

Если выпивать одну чашку кофе в день, то вы употребляете небольшое количество калия. Но три-четыре чашки кофе в день могут привести к повышению уровня калия в крови, особенно у пациентов с продвинутыми стадиями почечной недостаточности. Добавление сливок или молока может еще больше повысить содержание калия в кофе. То есть употребление менее трех чашек в день обычно считается безопасным, — пояснила Чеботарева.

Она отметила, что кофеин может вызывать резкое, хоть и кратковременное повышение артериального давления, поэтому гипертоникам стоит ограничиться двумя выпитыми чашками этого напитка в день. Особую осторожность, по ее словам, следует проявлять с ароматизированными добавками, такими как сиропы или сливки, поскольку они способны влиять не только на уровень калия, но и на содержание фосфора в организме.

Кофеин вызывает кратковременное, но внезапное повышение артериального давления. Людям с повышенным давлением не стоит пить более двух чашек кофе в день. Проблемой могут стать и ароматизированные добавки, например, сиропы или сливки — они тоже могут влиять на уровень калия и фосфора. Таким образом, кофе является приемлемым напитком при заболеваниях почек при умеренном потреблении. Но важно помнить, что добавки к кофе, такие как молоко и сливки, повышают содержание калия и фосфора, — резюмировала Чеботарева.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова заявила, что взрослым желательно употреблять не больше одной банки энергетика в месяц. По ее словам, при наличии проблем с сердцем и нервной системой энергетик будет только усугублять их. Она отметила, что такие напитки содержат большую дозу сахара — до восьми ложек.

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