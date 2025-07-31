Наезд машины террористов на семью после атаки «Крокуса» назвали неслучайным ТАСС: наезд на семью с детьми после атаки на «Крокус» был частью теракта

Следствие установило, что наезд на семью с детьми, совершенный одним из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», являлся продолжением террористической атаки. Как следует из материалов уголовного дела, террористы намеренно сбили детей, чтобы увеличить количество жертв, пишет ТАСС.

Мирзоев Д. Б. <…> увидел переходящую по пешеходному переходу семью из четырех человек, после чего, продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на совершение террористического акта и причинение смерти неограниченному кругу лиц, управляя автомобилем, совершил наезд на несовершеннолетних, — говорится в документах следствия.

22 марта 2024 года четверо террористов, связанных с группировкой «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), совершили нападение на концертный зал, в результате которого погибли 149 человек. После теракта преступники скрылись на автомобиле, за рулем которого находился Далерджон Мирзоев. Он сознательно совершил наезд на восьмилетнего мальчика и его 11-летнюю сестру, переходивших дорогу.

Ранее стало известно, что один из исполнителей теракта Саидакрами Рачабализода был выдворен из России в 2018 году с запретом на въезд до сентября 2023 года. В период запрета на въезд террорист радикализировался через соцсети и вступил в контакт с группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).