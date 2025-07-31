Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 31 июля, без изменений?

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 31 июля, без изменений?

Жара отступает, но пыльца остается: уровень злаков сейчас снижается, полынь — все еще на пике, а грибки держатся на прежних позициях.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

После душного и солнечного дня москвичей ждет небольшая передышка. В четверг на небе появятся облака и с самого утра, а также ночью возможны дожди. Днем температура останется высокой — до +29 °C, но жара уже не ощущается так тяжело. Ветер слабый, влажность повышается — и это может повлиять на концентрацию аллергенов.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 31 июля

Полынь по-прежнему уверенно занимает первое место среди аллергенов. Ее пыльца сегодня находится на очень высоком уровне — от 1001 до 5000 единиц на кубометр, и резкого спада пока не ожидается. При появлении солнца ее концентрация быстро повышается.

Злаки наконец пошли на спад: их концентрация по всей Москве опустилась ниже 1000 единиц, что соответствует среднему, «оранжевому» уровню. Для большинства аллергиков это означает заметное облегчение, но полное исчезновение пыльцы злаков пока не наступило.

Другие сорняки — крапива, маревые, золотарник — продолжают пылить, их уровень в воздухе остается стабильным, на уровне 100 единиц на кубометр и выше, что приближается к средним значениям.

Ситуация с плесневыми грибками не изменилась. Спор кладоспориума в воздухе по-прежнему много — более 1000 единиц, что делает его опасным аллергеном для астматиков и людей с чувствительными дыхательными путями. Альтернария фиксируется в меньших объемах, но сохраняет средний уровень присутствия.

Уровень пыльцы в воздухе 31 июля остается высоким. Полынь — главный аллерген конца лета, злаки идут на спад, но не исчезли, грибки сохраняются. Несмотря на облачную погоду, аллергикам по-прежнему стоит соблюдать осторожность, избегать проветривания помещений в утренние часы и помнить о мерах защиты.