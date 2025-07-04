Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
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04 июля 2025 в 13:07

В Кремле высказались о перспективах достижения целей СВО

Песков: добиться целей СВО мирным путем пока не представляется возможным

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия продолжает спецоперацию на Украине, поскольку достижение всех ее целей политико-дипломатическим способом в настоящий момент невозможно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал прошедший накануне разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС.

В ходе разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе специальной военной операции, и предпочтительнее сделать это политико-дипломатическими средствами. Но пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу специальную военную операцию, — заявил Песков.

Ранее аналитик и журналист Майкл Уэр заявил, что Путин поставил Трампа в безвыходное положение во время недавнего телефонного разговора. По его словам, глава РФ переиграл собеседника своей непреклонной позицией, учитывая, что два дня назад тот приостановил поставки оружия на Украину.

До этого Трамп выразил глубокое недовольство ситуацией вокруг Украины. По итогам переговоров с Путиным он констатировал полное отсутствие прогресса в разрешении кризиса.

Дмитрий Песков
Россия
Дональд Трамп
Владимир Путин
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