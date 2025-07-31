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31 июля 2025 в 14:48

Патрушев предупредил об эскалации в Беринговом проливе

Патрушев: США и Япония могут решиться на эскалацию в Беринговом проливе

Николай Патрушев Николай Патрушев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

США и Япония могут спровоцировать эскалацию в Беринговом проливе, несмотря на урегулированный двусторонними соглашениям правовой режим, заявил на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ России глава Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, на такой шаг Токио и Вашингтон могут пойти в случае обострения военно-политической обстановки, сообщает ТАСС.

Несмотря на то, что сегодня в Беринговом проливе действует правовой режим, урегулированный двусторонними соглашениям, в случае обострения военно-политической обстановки США и Япония вполне способны пойти здесь на эскалацию, — предупредил Патрушев.

Он добавил, что Токио наращивает авианесущий флот, ракетные вооружения и подводные силы в обход ограничений, наложенных после Второй мировой войны. Это говорит о росте геополитической напряженности на севере Тихого океана. Это неизбежно создаст риски для безопасности Трансарктического транспортного коридора и российского Дальнего Востока в целом, подчеркнул Патрушев.

По словам помощника президента, целый комплекс вызовов и угроз формируется на Трансарктическом транспортном коридоре. Он призвал «выработать комплексный подход» и определить необходимые меры в «политико-дипломатическом, международно-правовом, военном, экономическом и других направлениях».

Кроме того, Патрушев предупредил, что нельзя исключать риски новых провокаций Запада с нападениями на российские суда и морскую инфраструктуру РФ. Также возможны атаки на иностранные суда в целях попыток переложить ответственность на Москву.

Николай Патрушев
США
Япония
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