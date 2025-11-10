Почти 20 поездов задержали из-за схода вагонов с щебнем в Ленобласти

Почти 20 поездов задержали из-за схода вагонов с щебнем в Ленобласти

Сход вагонов с щебнем с рельсов произошел на железнодорожной станции Янега в Ленинградской области в ночь на 10 ноября, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. В результате были задержаны пассажирский поезд Санкт-Петербург — Петрозаводск и еще 17 грузовых составов.

По предварительным данным, 10 ноября ночью на железнодорожной станции Янега произошел сход четырех грузовых вагонов с щебнем без опрокидывания. <...> Задержаны пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург — Петрозаводск и в обратном направлении, а также 17 грузовых составов, — говорится в заявлении.

Уточняется, что к месту схода вагонов с рельсов направился волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Самарской области мужчина погиб при столкновении поезда с легковым автомобилем. Авария произошла на переезде между станциями Водинская и Старосемейкино.

До этого столкновение двух поездов произошло в окрестностях Братиславы. На место немедленно были направлены оперативные группы полиции и спасателей.