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31 июля 2025 в 14:45

В центре Москвы резко перекрыли движение

В центре Москвы временно перекрыли движение автотранспорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Движение автомобилей перекрыли в центре Москвы днем в четверг, 31 июля, сообщил дептранс столицы в Telegram-канале. Меры коснулись Тверской улицы, Боровицкой площади, а также Пречистенской набережной, Большого Каменного моста и Знаменки.

Движение временно закрыто: на Тверской улице по направлению в центр, на Боровицкой площади, на Пречистенской набережной, на Большом Каменном мосту, на улице Знаменка, — говорится в сообщении ведомства.

Дептранс посоветовал водителям соблюдать внимательность и планировать маршрут заблаговременно. Перед этим в ведомстве сообщали об отмене рейсов автобусов 229 и 829 по Крылатской улице у Гребного канала во время велоэтапа Кубка Грома по триатлону, который пройдет 17 августа.

Ранее москвичей предупредили об ограничении движения автотранспорта по Садовому кольцу в Москве с 2 по 3 августа. В пресс-службе мэра и правительства столицы уточнили, что мера обусловлена проведением велофестиваля. Также в эти даты нельзя будет подъехать к парку Горького и Московскому академическому театру сатиры.

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