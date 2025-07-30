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30 июля 2025 в 14:48

Москвичей предупредили об ограничении движения по Садовому кольцу

Движение по Садовому кольцу в Москве ограничат 2 и 3 августа из-за велофестиваля

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Движение автомобильного транспорта по Садовому кольцу в Москве будет ограничено в период со 2 по 3 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы. Такая мера обусловлена проведением велофестиваля в городе. Кроме того, 31 июля в Москве нельзя будет парковаться на Зубовской и Большой Пироговской улицах.

2 и 3 августа временно закроют для транспорта Садовое кольцо и ряд соседних с ним улиц. Это связано с проведением Московского ночного велофестиваля, — говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что со 2 по 3 августа в Москве также нельзя будет подъехать к ряду объектов. Речь идет о проезде к Парку Горького со стороны Крымского Вала, к Московскому академическому театру сатиры — со стороны Большой Садовой улицы и к ТДК «Смоленский пассаж» — со стороны Смоленской площади. Также будет ограничен проезд к ТРЦ «Павелецкая плаза», ТРЦ «Атриум» и Курскому вокзалу.

Ранее в пресс-службе столичной мэрии предупредили, что 2 августа в центре Москвы временно ограничат движение транспорта по улице Ильинке. Ограничения связаны с празднованием Ильина дня и продлятся с 06:00 до 13:00.

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