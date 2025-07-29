Москвичам рассказали, какую улицу перекроют на Ильин день Власти Москвы сообщили о временном перекрытии Ильинки 2 августа

В центре Москвы временно ограничат движение транспорта по улице Ильинке 2 августа, сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Ограничения связаны с празднованием Ильина дня и продлятся с 6:00 до 13:00.

В связи с празднованием Ильина дня 2 августа закроют движение по улице Ильинке. С 06:00 до 13:00 нельзя будет проехать по участку от Новой площади до дома №5 на Красной площади. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений, — сказано в сообщении.

Парковка на указанном участке будет запрещена с полуночи до окончания праздничных мероприятий. Водителям советуют заранее выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать неудобств.

Ранее в пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили, что в Москве выпустили ограниченную серию транспортных карт «Тройка» с изображением амурских тигрят. Новый дизайн был разработан совместно с центром «Амурский тигр» в честь международного дня этого редкого животного.

Прежде стало известно, что рабочие демонтировали знаменитый арт-объект «Большая глина № 4» скульптора Урса Фишера на Болотной набережной в Москве. Снос скандального памятника попал на видео. Двенадцатиметровая скульптура копирует кусочек глины, размятый в руке швейцарского творца.