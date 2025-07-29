В Москве появилась «Тройка» с амурскими тигрятами В Москве ко Дню тигра выпустили специальную серию проездных карт «Тройка»

В Москве выпустили ограниченную серию транспортных карт «Тройка» с изображением амурских тигрят, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Новый дизайн был разработан совместно с центром «Амурский тигр» в честь международного дня этого редкого животного.

К Международному дню амурского тигра выпустили новую тематическую «Тройку». Дизайн разработали совместно с центром «Амурский тигр» <…> Купить новую «Тройку» можно: на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях [метро] «Маяковская» и «Трубная», в интернет-магазине метро, на маркетплейсах: Яндекс маркет, Ozon, Wildberries, — говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов, такая инициатива поможет повысить осведомленность горожан о необходимости защиты редких видов животных. Подчеркивается, что тематическая карта не только выполняет свою основную функцию, но и напоминает о важности сохранения окружающей среды.

Ранее стало известно, что рабочие демонтировали знаменитый арт-объект «Большая глина № 4» скульптора Урса Фишера на Болотной набережной в Москве. Снос скандального памятника попал на видео. Двенадцатиметровая скульптура копирует кусочек глины, размятый в руке швейцарского творца. Однако необычная форма инсталляции понравилась далеко не всем, она вызвала множество споров среди москвичей и деятелей искусства.