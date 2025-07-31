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31 июля 2025 в 14:32

В российском регионе запретили 48 видов труда для мигрантов

Аксенов: в Крыму запретили 48 видов трудовой деятельности для мигрантов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Крыму действует запрет на 48 видов трудовой деятельности для мигрантов, заявил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале. Руководитель региона отметил, что в настоящий момент иностранцы могут работать только в сфере строительства и туризма.

Запрещены еще 48 видов деятельности, по которым ранее в Крыму привлекались к работе трудовые мигранты, — поделился глава Крыма.

По словам Аксенова, его позиция по поводу миграционных вопросов остается неизменной. Глава республики призвал ужесточить политику в этом направлении.

Ранее Аксенов заявил, что бездействие властей в сфере миграции воспринимается в современных реалиях как слабость и игры в толерантность. Глава Крыма отмечал, что отправил в Госдуму и МВД предложения об ужесточении правил въезда семей мигрантов в РФ.

В мае Аксенов призывал запретить иностранцам привозить в страну своих родственников и получать гражданство на основании трудовой визы. Глава Крыма подчеркнул, что трудовая миграция, по его мнению, должна максимально контролироваться государством.

Сергей Аксенов
Крым
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