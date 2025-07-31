Район Балтийского моря стал нестабильным с военной и политической точки зрения из-за позиции стран НАТО, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. Особое внимание он уделил инциденту с «Северными потоками», отметив, что этот случай демонстрирует готовность западных стран к реализации даже террористических актов, передает РИА Новости.

В результате усилий стран НАТО район Балтийского моря из некогда спокойного превращается в напряженный район военно-политической нестабильности, — сказал он.

Патрушев отметил, что страны НАТО пытаются разработать собственные интерпретации международного морского права, чтобы произвольно регулировать проход российских судов через Датские проливы и задерживать их в других районах Балтики, в том числе под предлогом экологического контроля. Он обратил внимание на заявление министра обороны Польши, который публично призвал пересмотреть, по его выражению, «устаревшие» правила судоходства в Балтийском море.

Ранее Патрушев рассказал, что у границ России растет активность военных кораблей и подлодок НАТО. Данное усиление военного присутствия на морских рубежах вызывает серьезную обеспокоенность Москвы из-за явно антироссийского характера действий организации.