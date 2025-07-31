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31 июля 2025 в 14:28

В Госдуме сравнили Трампа с артистом после его слов об экономике России

Депутат Аксаков: заявление Трампа об экономике России направлено на американцев

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: HuGlobal Look Press Yousong/XinHua/

Президент США Дональд Трамп делает громкие заявления об экономике России, которые рассчитаны на американскую аудиторию, выразил мнение в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что слова главы Белого дома носят эпатажный характер и напоминают выступление артиста.

Трамп делает громкие заявления [об экономике РФ] для [американской] публики, видимо. Ему это нравится. В определенной степени он похож своими действиями на артистов своими эпатажным заявлениями, — высказался Аксаков.

Депутат подчеркнул, что российская экономика продолжает развиваться, несмотря на внешнее давление. По его словам, страна проводит структурную перестройку и расширяет сотрудничество с ключевыми партнерами, включая Китай, Индию, Турцию и страны Латинской Америки.

Экономика РФ развивается, причем поступательно. Осуществляет структурную перестройку своего народного хозяйства, широкое взаимодействие с миром, с той же Индией, Китаем, Турцией, арабским миром, Латинской Америкой. Можно говорить о том, что сейчас мы производим серьезную структурную перестройку, которая в том числе приводит к тому, что РФ уходит от зависимости, связанной с сырьевыми товарами, которые она экспортирует, — подытожил Аксаков.

Ранее Трамп заявил, что власти США не волнует торговля между РФ и Индией. По словам главы Белого дома, Москва и Вашингтон вовсе практически перестали продавать друг другу товары.

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