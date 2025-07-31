Лукашенко согласился открыть Белоруссию для мигрантов, но есть нюанс Лукашенко заявил о готовности Белоруссии принимать достойных мигрантов

Белоруссия готова принимать достойных мигрантов, которые хотят работать и уважают страну, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, речь не идет о бесконтрольном въезде — решение останется за послами, передает БелТА.

Это не значит, что любой к нам приедет и будет творить все то, что ему захочется. Мы готовы здесь принять всех тех, кто хочет работать, кто уважает наше государство и народ. Кто хочет вести себя достойно и работать, — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что мигранты, уже прибывшие в страну, находятся под контролем, за их ситуацией следят. На данный момент, уточнил Лукашенко, к ним нет никаких претензий.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает обмен данными о детях мигрантов между МВД России и органами управления образованием. По словам заместителя председателя комитета ГД по молодежной политике Александра Толмачева, законопроект об учете детей мигрантов нужен для прозрачности системы.

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов между тем заявил, что экзамен на знание русского для детей мигрантов является недостаточным. По его словам, вопросы в этом тесте слишком легки для оценки уровня владения языком.