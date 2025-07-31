Экс-главу службы ГАБТУ Минобороны отправили за решетку за крупную взятку Экс-глава службы ГАБТУ Минобороны России Тимофеев осужден на девять лет колонии

Бывший начальник службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Министерства обороны РФ полковник Илья Тимофеев приговорен к девяти годам колонии строгого режима, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента. Помимо лишения свободы, суд назначил экс-чиновнику штраф в размере 5,9 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере. Дополнительно судья принял решение о конфискации 1,2 млн рублей — суммы, эквивалентной полученной взятке.

Суд постановил признать Илью Тимофеева виновным и назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы и 5,9 млн рублей штрафа, — говорится в судебном постановлении.

Ранее адвокат Юлия Нитченко сообщала, что Илью Тимофеева обвинили в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. По ее словам, речь идет о пяти контрактах Минобороны с компанией «Спецтехника». Новое обвинение связано с делом бывших руководителей фирмы Олега Иванова и Игоря Миронова.

Главная военная прокуратура направила следователям материалы для возбуждения нового уголовного дела против Тимофеева в ноябре прошлого года. До этого было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против полковника о взятке в 3 млн рублей.