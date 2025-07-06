Фигуранту дела о взятке в службе утилизации Минобороны вменили новую статью Против экс-начальника службы утилизации МО Тимофеева возбудили второе дело

Бывшего начальника службы утилизации ГАБТУ Минобороны РФ полковника Илью Тимофеева обвинили в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, сообщила ТАСС адвокат Юлия Нитченко. По ее словам, фигурант уже завершает ознакомление с материалами второго уголовного дела.

Илья Тимофеев заканчивает ознакомление с материалами дела по п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ, связанного с заключением пяти госконтрактов. Дело готово к передаче в суд, — отметила адвокат.

По словам Нитченко, речь идет о пяти контрактах Минобороны с компанией «Спецтехника». Новое обвинение связано с делом бывших руководителей фирмы Олега Иванова и Игоря Миронова. Им вменяют злоупотребление полномочиями при выполнении оборонзаказа, что, по версии следствия, повлекло тяжкие последствия.

Главная военная прокуратура направила следователям материалы для возбуждения нового уголовного дела против Тимофеева в ноябре прошлого года. До этого было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против полковника о взятке в 3 млн рублей. Нитченко сообщала, что дело Тимофеева было направлено для рассмотрения в Московский гарнизонный военный суд.