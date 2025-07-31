Врач предупредила, чем грозит попадание воды в уши во время купания

Врач предупредила, чем грозит попадание воды в уши во время купания Лор Вашкевич заявила, что попадание воды в уши во время купания грозит инфекцией

Попадание воды в уши во время купания может привести к развитию бактериальной инфекции, заявила «Радио 1» отоларинголог Полина Вашкевич. По ее словам, впоследствии это чревато воспалением кожи слухового прохода.

Вода, которая попала в ухо, может создать влажную среду, идеально подходящую для развития бактериальной инфекции. Это может привести к воспалению кожи слухового прохода, которое сопровождается у пациентов сильной болью в ухе, зудом и снижением слуха, — предупредила Вашкевич.

У некоторых людей после купания также может разбухнуть серная пробка, полностью закрыв слуховой проход. В связи с этим врач призвала удалять жидкость из уха, наклонив голову в сторону. Можно также вытереть воду кончиком полотенца или аккуратно подсушить слуховой проход феном на расстоянии 30 см.

Ранее отоларинголог Людмила Елизарова заявила, что излучение от наушников может спровоцировать внезапную глухоту у человека. Это устройство она назвала настоящей катастрофой для ушей.