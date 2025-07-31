В России умер 100-килограммовый пес Кругетс: что известно, лечение

В Нижегородской области скончался знаменитый пес по кличке Кругетс, прославившийся своим весом в 100 кг. Что об этом известно, как его лечили?

Что известно о смерти Кругетса

Как сообщил NEWS.ru, животное умерло сегодня ночью. Состояние собаки, которая похудела до 50 кг, резко ухудшилось в последние 24 часа.

Кругетс испытывал сильную боль и перестал передвигаться самостоятельно. Ветеринары предприняли экстренные меры, переведя пса на стационарное лечение, однако спасти его не удалось.

Что известно о Кругетсе

История Кругетса получила широкую известность в 2023 году, когда волонтеры организации «Сострадание НН» обнаружили его на улицах Нижнего Новгорода.

Сотрудники фонда опубликовали в соцсети фотографии очень толстого пса, лежащего на весах, которые показывали 99,9 килограмма, и объявили о сборе средств на его лечение и диетический корм. Сообщалось, что из-за своих размеров пес испытывал боли в суставах, ему было тяжело передвигаться.

«Кругетс практически не ходит. Он встает на лапы с невероятной болью, поэтому делает это очень редко. <…> Провести ему полноценный осмотр практически невозможно. Кроме того, у нас возникли большие проблемы с помещением пса в стационар — в госпитале просто нет таких больших боксов», — заявили волонтеры.

В итоге Кругетса поместили в ветеринарный госпиталь, псу диагностировали крайнюю степень ожирения. По оценкам ветеринаров, собаке было не больше пяти лет.

Животное осмотрел диетолог, у него взяли анализы крови. Кругетсу ежедневно давали противовоспалительные препараты, обезболивающие, а также кормили диетическим кормом. Отмечалось, что на его лечение было необходимо 600 тысяч рублей.

При этом рентген хвостатому не могли провести из-за избыточного веса. Для этого ему нужно было скинуть по меньшей мере 50 килограммов.

В 2024 году сообщалось, что Кругетс похудел на 40 килограммов и уже мог самостоятельно ходить. В последнее время волонтеры активно искали для него новых хозяев, но так и не нашли.

Пользователи Сети гадали, где пес так отъелся, учитывая, что у него нет хозяев. Некоторые предположили, что он мог жить на рынке, где продавцы часто подкармливают животных мясом и другими остатками. Однако достоверная причина ожирения Кругетса неизвестна.

Как определить ожирение у домашнего животного

По словам ветеринарного врача Сергея Перевозчикова, чаще всего к развитию ожирения у домашних животных приводят действия их владельцев. Хозяева перекармливают любимцев, давая им угощения по первому требованию, и ошибочно считают, что упитанный питомец — это здоровый питомец.

Также он назвал способ определить ожирение у домашнего животного.

«Если ребра у животного трудно прощупать, талия не выражена и ее сложно определить, это говорит о лишнем весе», — рассказал специалист «Известиям».

Если же ребра не прощупываются совсем и талии нет, то у питомца может быть ожирение, продолжил он. При этом Перевозчиков предупредил, что окончательный диагноз может поставить лишь ветврач.

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