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31 июля 2025 в 13:04

Москву будет топить, идут мощнейшие ливни: прогноз погоды на начало августа

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Новый потоп надвигается на Москву. Что будет с погодой в начале августа, когда начнутся проливные дожди и закончится жара?

Какая погода пришла в Москву к 31 июля

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует, что июль в Москве завершится грозами. Кроме того, постепенно начнет отступать жара.

«[31 июля] антициклон, господствовавший над столицей, начнет медленно смещаться к востоку и разрушаться. В такой ситуации облаков в небе над регионом станет больше и во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Температура воздуха плюс 28–30 градусов, по области плюс 26–31. Атмосферное давление будет слабо падать ниже нормы. В пятницу днем кратковременные дожди, грозы, ночью плюс 18–20, днем плюс 26–28 градусов», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Прогноз погоды в Москве в начале августа, будут ли новые ливни

Грозы в последний день июля могут стать только началом новой серии проливных дождей, которые обрушатся на Москву в начале августа.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что в предстоящие выходные температура воздуха в Москве быстро снизится. Три дождливых дня опустят температуру с 29 до 22 градусов. При этом ночные температуры поменяются мало, в пределах плюс 16–18 градусов. На 1–2 августа прогнозируется 13,6 мм осадков. В воскресенье вернется солнце и температура до плюс 26 днем.

Foreca прогнозирует, что новые ливни придут в Москву на следующей неделе. Дожди начнутся уже во вторник, 5 августа, и будут с перерывами идти всю неделю. Европейские синоптики прогнозируют огромное количество осадков: 40,8 мм в период 5–8 августа и еще 41,6 мм в субботу, 9 августа.

Норма осадков на ВДНХ в Москве для августа составляет около 77 мм. Она может быть перекрыта уже в первую неделю месяца в 2025 году.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, когда закончится жара

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что 30 июля в Северной столице стало самым жарким днем с начала года: максимальная температура достигла плюс 31,9 градуса, ночью было до плюс 21,6 градуса, а среднесуточная составила плюс 26,8 градуса.

Леус прогнозирует, что 31 июля облачность и дожди в Петербурге могут сбить жару: на город надвигается атмосферный фронт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Надвигаясь с запада, он станет причиной кратковременных дождей, местами ливневого характера, с грозами, что немного ограничит дневной прогрев. Температура воздуха плюс 28–30 градусов, в Ленинградской области плюс 26–31. Атмосферное давление будет слабо падать. В пятницу во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, ночью плюс 18–20, днем плюс 27–29 градусов», — сообщил он в своем Telegram-канале.

В первые дни августа Foreca прогнозирует в Петербурге ослабление жары: днем в субботу ожидается лишь до плюс 23 градусов. 3–8 августа будут жаркими, температура вновь дойдет до плюс 26–29 градусов.

Затем в Петербурге также ожидается мощный ливень, дожди придут в Северную столицу раньше, чем в Москву, вечером 6 августа. За 6–7 августа ожидается 38,8 мм осадков, что составляет 45% от месячной нормы.

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