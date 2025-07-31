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31 июля 2025 в 11:37

Погода в Москве сегодня, 31 июля: жара скоро кончится, наступят дожди?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Понижение дневной температуры воздуха до 23–28 градусов прогнозируется в Московском регионе в выходные дни, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Какая погода ожидается в столице в четверг, 31 июля, что в Санкт-Петербурге, скоро ли кончится жара и снова наступят дожди?

Какая погода в Москве сегодня, 31 июля

До пятницы включительно, 1 августа, в Московском регионе будет однородный режим погоды — 28–31 градус, в центре столицы — 30–31 градус.

«Это аномально жаркая погода, она опасна для москвичей», — предупредил Вильфанд.

Он добавил, что ночная температура составит около 15–17 градусов. Прогнозируется много солнца, без существенных осадков.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в четверг во второй половине дня местами продут кратковременные дожди, прогремят грозы.

«Сегодня антициклон, господствовавший над столицей, будет медленно смещаться к востоку и разрушаться <...>. Температура воздуха — плюс 28–30 градусов, по области — плюс 26–31 градус. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 744 мм рт. ст., что ниже нормы», — написал синоптик.

В пятницу днем кратковременные дожди, грозы, ночью — плюс 18–20 градусов, днем — плюс 26–28 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вильфанд отметил, что в выходные дни в Москве и области начнется понижение температуры по всему региону, она составит 23–28 градусов, в самой столице будет около 25–26 градусов.

«То есть понизится температура на 3–4 градуса по сравнению с текущими значениями. А ночные показатели подрастут из-за облачности, они будут уже 15–20 градусов», — заявил он.

Метеоролог добавил, что солнечная энергия будет частично отражаться и поглощаться облаками. При этом в оба выходных дня в столичном регионе пройдут дожди.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 31 июля

По информации Леуса, сегодня в формирование условий погоды в Санкт-Петербурге вмешается атмосферный фронт. Он станет причиной кратковременных дождей, местами ливневого характера, с грозами, что немного ограничит дневной прогрев.

«Температура воздуха — плюс 28–30 градусов, в Ленинградской области — плюс 26–31 градус. Ветер восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы», — рассказал он.

В пятницу во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, ночью — плюс 18–20 градусов, днем — плюс 27–29 градусов.

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