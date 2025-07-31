ВС России взяли Часов Яр: подробности, значение для СВО, крах обороны ВСУ

ВС России взяли под контроль город Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Какие подробности об этом известны, каково значение этого рубежа для СВО, правда ли случился крах обороны ВСУ?

Как ВС России взяли Часов Яр, подробности

Утром 31 июля в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что подразделения Южной группировкой войск на Краматорско-Дружковском направлении взяли под контроль Часов Яр.

Флаги Российской Федерации и Воздушно-десантных войск установлены во всех районах города, соответствующие кадры появились в Сети.

ВС России во время боев за Часов Яр ликвидировали группировку украинской армии, которая была крупнейшей за всю историю специальной военной операции, сообщили в силовых структурах.

«В битве за Часов Яр уничтожена, пожалуй, самая крупная группировка за всю историю спецоперации. Это в буквальном смысле тысячи человек личного состава противника», — уточнил источник.

При этом российские военнослужащие эвакуировали большую часть жителей Часова Яра, заявили в отметили структурах. По словам источника, горожане долгое время оставались в подвалах, дожидаясь прихода солдат. Войскам предстоит обследовать большое количество домов, чтобы понять, где еще могли остаться люди.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что это значит для СВО, крах обороны ВСУ

Взятие Часова Яра станет ключом к победе ВС РФ в Константиновке, Краматорске и Славянске, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

«Многострадальная тема, больше года шли бои. Часов Яр занимает стратегические высоты, один из ключей к освобождению Славянска и Краматорска, Константиновки. Бои были очень жесткие, ВСУ бросали в бой резервы, стояли до последнего. У них было время закрепиться с 2014-го. Не хочу сравнивать с Великой Отечественной войной, но можно провести параллели со Ржевом. Теперь, предположу, у ВС РФ лучше ситуация в плане освобождения Краматорска, Красноармейска», — заявил Дандыкин.

По словам депутата Госдумы Андрея Колесника, взятие Часова Яра позволит ВС России наступать в любом направлении. Одержав победу в этом районе, перед российскими войсками откроется оперативный простор, добавил он.

«Часов Яр был стратегически важным пунктом, точкой напряжения, он постоянно упоминался в сводках. Взятие этого города говорит о том, что наступление России усиливается с каждым днем, начали брать серьезные укрепрайоны. Это откроет оперативный простор в любом направлении, там одни поля, армия России сможет работать практически в любом направлении. В каком — решит Генштаб. Это несомненный успех. Поздравляю наших бойцов», — сказал Колесник в разговоре с NEWS.ru.

Однако, считает парламентарий, ВСУ все еще способны оказывать сопротивление.

«Оружия у них много, есть мотивированные люди, пусть набранные в ТЦК, но они воюют при попадании на фронт, сопротивление жесткое. Но мы ломаем им хребет», — заключил депутат.

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что оборона ВСУ на Константиновском направлении фактически рухнула, чему поспособствовал переход Часова Яра под контроль ВС РФ.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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