Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 31 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 31 июля

Министерство обороны РФ сообщило, что с 23:20 мск 30.07 до 04:00 мск 31.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

По данным военного ведомства, 11 дронов были ликвидированы над территорией Волгоградской области, семь — над Республикой Крым, по пять — над Воронежской и Белгородской областями и по два — над Тамбовской и Ростовской областями.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 31 июля российские системы ПВО перехватили БПЛА в пяти районах региона. Воздушные цели были нейтрализованы над Чертковским, Верхнедонским, Шолоховским, Кашарским и Дубовским районами. Однако из-за падения обломков у трассы М-4 вспыхнула лесопосадка.

«Из-за падения обломков в Чертковском районе загорелась лесопосадка возле М-4 „Дон“. Ландшафтный пожар начался возле поселка Каменка в Кашарском районе и у хутора Семичный в Дубовском районе», — написал Слюсарь.

Пожарные оперативно прибыли на места падения обломков. Спасатели ликвидировали возгорания. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Также в ночь на четверг Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночном небе над Волгоградской областью прогремели несколько взрывов.

Местные жители в беседе с SHOT рассказали о ярких вспышках и хлопках в пригороде Волгограда. Кроме того, канал информировал о временных перебоях с мобильной связью.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали 37 населенных пунктов региона, применив артиллерию и 90 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены 24 частных дома, хозпостройки, линии газоснабжения и электропередачи, коммерческие объекты, сельскохозяйственная техника, три грузовых и 52 легковых автомобиля.

Кроме того, в поселке Уразово Валуйского округа противник ударил по храму иконы Божией Матери «Знамение». В результате было повреждено остекление церкви. В Белгороде беспилотник влетел в многоквартирный дом, 10 квартир получили повреждения. Сведений о пострадавших не поступало.

По словам губернатора, в селе Борки дрон влетел в автомобиль главы местной администрации, пострадали чиновник и его водитель. В селе Красный Октябрь БПЛА атаковал комбайн, водитель получил ранения. В Шебекинском округе в результате обстрелов украинской армии пострадали восемь мирных жителей, в том числе 16-летний юноша.

В ночь на 30 июля Telegram-канал SHOT сообщил, что в пригороде Курчатова Курской области работают системы противовоздушной обороны. Очевидцы в беседе с каналом уточнили, что российские ПВО отражали атаку украинских беспилотников. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Как передает SHOT, было слышно минимум два взрыва в пригороде Курчатова, а также видны вспышки в небе и слышен грохот. По данным канала, дроны двигались на низкой высоте.

Официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало. Ситуация в районе остается под контролем российских военных и местных властей.

Также ночью в среду силами ПВО было ликвидировано и перехвачено три дрона ВСУ над Брянской областью.

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