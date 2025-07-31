Лесопосадка загорелась в Ростовской области после налета БПЛА Слюсарь: лесопосадка вспыхнула у трассы после атаки ВСУ на Ростовскую область

В ночь на 31 июля российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты в пяти районах Ростовской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Воздушные цели были нейтрализованы над Чертковским, Верхнедонским, Шолоховским, Кашарским и Дубовским районами. Однако из-за падения обломков у трассы М-4 вспыхнула лесопосадка.

Из-за падения обломков в Чертковском районе загорелась лесопосадка возле М-4 «Дон». Ландшафтный пожар начался возле поселка Каменка в Кашарском районе и у хутора Семичный в Дубовском районе, — написал Слюсарь.

Пожарные оперативно прибыли на места падения обломков. Спасатели ликвидировали возгорания. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Вечером 30 июля российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, операция проводилась в период с 22:20 до 23:15 по московскому времени. Уничтожению подверглись БПЛА, пытавшиеся атаковать объекты в Ростовской и Белгородской областях.