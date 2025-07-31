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31 июля 2025 в 09:06

«Очень жесткие бои»: военэксперт раскрыл значение взятия Часова Яра

Военэксперт Дандыкин: Часов Яр станет ключом к взятию Славянска и Краматорска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Взятие Часова Яра станет ключом к победе ВС РФ в Константиновке, Краматорске и Славянска, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, бои за Часов Яр шли очень жесткие.

Многострадальная тема, больше года шли бои. Часов Яр занимает стратегические высоты, один из ключей к освобождению Славянска и Краматорска, Константиновки. Бои были очень жесткие, ВСУ бросали в бой резервы, стояли до последнего. У них было время закрепиться с 2014-го. Не хочу сравнивать с Великой Отечественной войной, но можно провести параллели со Ржевом. Теперь, предположу, у ВС РФ лучше ситуация в плане освобождения Краматорска, Красноармейска, — считает Дандыкин.

Министерство обороны объявило о переходе Часова Яра под контроль российской армии в этот четверг, 31 июля. Боевую задачу выполнили бойцы Южной группировки войск. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, которая открывает путь к Славянско-Краматорской агломерации, а также к Константиновке.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский констатировал, что оборона украинской армии на Константиновском направлении фактически рухнула. По его словам, этому поспособствовал переход Часова Яра под контроль ВС РФ.

Дмитрий Новиков
Д. Новиков
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