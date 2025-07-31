«Очень жесткие бои»: военэксперт раскрыл значение взятия Часова Яра

Взятие Часова Яра станет ключом к победе ВС РФ в Константиновке, Краматорске и Славянска, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, бои за Часов Яр шли очень жесткие.

Многострадальная тема, больше года шли бои. Часов Яр занимает стратегические высоты, один из ключей к освобождению Славянска и Краматорска, Константиновки. Бои были очень жесткие, ВСУ бросали в бой резервы, стояли до последнего. У них было время закрепиться с 2014-го. Не хочу сравнивать с Великой Отечественной войной, но можно провести параллели со Ржевом. Теперь, предположу, у ВС РФ лучше ситуация в плане освобождения Краматорска, Красноармейска, — считает Дандыкин.

Министерство обороны объявило о переходе Часова Яра под контроль российской армии в этот четверг, 31 июля. Боевую задачу выполнили бойцы Южной группировки войск. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, которая открывает путь к Славянско-Краматорской агломерации, а также к Константиновке.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский констатировал, что оборона украинской армии на Константиновском направлении фактически рухнула. По его словам, этому поспособствовал переход Часова Яра под контроль ВС РФ.