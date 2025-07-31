Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 июля: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 июля: где сбои в России

В регионах РФ наблюдаются перебои в работе мобильных сетей, жалуются пользователи. Что об этом известно, почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 июля 2025 года, где сбои в России?

Где в России не работает мобильный интернет 31 июля

Абоненты МТС, T2, Yota, «МегаФона» и «Билайна» вновь жалуются на сбои в работе мобильного интернета и голосовой связи. За сутки суммарно поступило более 6300 соответствующих жалоб, следует из данных мониторингового сервиса Downdetector.su.

О сбоях пишут из множества регионов. В случае с МТС жалобы поступают от пользователей из Алтая, Марий Эл, Орловской области, Крыма, Самарской области. О перебоях в сетях «МегаФона» пишут из Самарской, Ульяновской, Липецкой областей, ЯНАО, Вологодской области. T2 — Ивановской области, Тывы, Тамбовской, Липецкой, Ульяновской областей. Yota — Приморья, Камчатки, Тывы, Хабаровского края, Чувашии. «Билайн» — Калмыкии, Приморья, Сахалина, Кузбасса, Орловской области.

«Сбой мобильного интернета, МТС», «Нет мобильной связи. Вообще не работает мобильный интернет уже неделю, МТС», «Не работает „МегаФон“, Иваново», «Только что в поддержке [сказали]: интернет не работает по „независящим внешним обстоятельствам“, на которые мы не можем повлиять», «Мурманск — авария на Т2», «Нет сети Т2», «Сбой мобильного интернета „Билайн“, СПб», «Не работает мобильный интернет „Билайн“ сегодня в Калуге», «Сбой мобильного интернета — Владивосток, Yota легла как три дня уже», «Yota — перебои в работе сегодня», — жалуются абоненты.

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Почему в городах России не работает мобильный интернет 31 июля

Отключения мобильного интернета или снижение качества сигнала могут наблюдаться в период угрозы БПЛА, предупреждали власти российских регионов. Подобный шаг получил широкое распространение после Дня Победы в 2025 году, когда в Москве и Петербурге проходили военные парады и встречали иностранных лидеров с их делегациями. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, меры принимаются в целях безопасности и полностью оправданы.

«Это связано с необходимостью усиления мер безопасности на определенных территориях Красноярского края исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз. Как вы знаете, аналогичные мероприятия проходят сейчас и в других регионах нашей страны. Прошу с пониманием отнестись к этой ситуации. Защита жителей и инфраструктуры — важнейший вопрос сегодня», — отмечал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, выбирая между деградацией мобильного интернета и угрозой атаки БПЛА, власти будут принимать максимальные меры безопасности, какой бы дискомфорт это ни вызывало.

Депутат Госдумы Владимир Гутенев призвал воспринимать ограничения как вынужденную меру, на которую власти идут ради обеспечения безопасности.

«Это необходимая мера для защиты критической инфраструктуры от угрозы ракетной атаки или ударов беспилотников», — напомнил он.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил NEWS.ru, что временные ограничения мобильной связи в регионах помогают защитить страну от атак дронов. По его словам, ВСУ регулярно пытаются совершать налеты с помощью БПЛА на российские территории, используя для управления дронами мобильный интернет.

«Есть возможности для работы РЭБ, но иногда есть глухие зоны, где РЭБ не работает или ПВО наша сконцентрирована ближе к жилым массивам, городам. Есть территории, где мобильная связь работает, но там не работает, например, система радиоэлектронной борьбы. Поэтому на такие периоды, когда есть информация, что начинается атака дронов, в ряде регионов корректируют работу в том числе и мобильного интернета, чтобы осложнить работу ВСУ и наводчиков», — резюмировал Свинцов.

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