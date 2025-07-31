Ситуация в аэропортах РФ 31 июля: задержки рейсов, что в Москве и Питере

Ситуация в аэропортах РФ 31 июля: задержки рейсов, что в Москве и Питере

Из-за атаки БПЛА ВСУ в российских регионах вновь была ограничена работа аэропортов. Какова ситуация сегодня, 31 июля, где наблюдаются задержки и отмены рейсов?

Ситуация в аэропортах России сегодня, 31 июля, где задержки и отмены рейсов

В полночь от Росавиации поступило сообщение об ограничении работы аэропорта в Волгограде. Воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснили в ведомстве.

Пассажирам, планирующим вылеты или прилеты через волгоградский аэропорт, рекомендовалось уточнять информацию о своих рейсах у авиаперевозчиков.

Заработал аэропорт только в 6:33 мск.

NEWS.ru писал, что ночью в небе над Волгоградской областью прогремели несколько взрывов. По предварительным данным, система противовоздушной обороны сбила минимум четыре украинских беспилотника типа «Лютый». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Местные жители также рассказали о ярких вспышках и хлопках в пригороде Волгограда. Кроме того, они пожаловались о временных перебоях с мобильной связью.

Тем не менее, в аэропорту Волгограда коллапс не произошел, большинство рейсов отправляются и прилетают по расписанию, судя по онлайн-табло. Задерживаются рейсы из Волгограда в Москву, один — в Санкт-Петербург. На прилет также задерживаются рейсы из Москвы.

Аэропорт Волгограда Фото: AP/ТАСС

В 6:38 власти ограничили работу аэропорта Саратова.

«Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявила Росавиация.

Сняли их в 10:17. Судя по онлайн-табло, аэропорт Гагарин работает стабильно, задержек на прилет и вылет рейсов нет.

Есть ли задержки и отмены рейсов в Москве и Петербурге сегодня, 31 июля

В московских и питерском аэропортах 31 июля ограничения не вводили. Тем не менее к 8:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержаны вылеты шести рейсов: в Белград, Волгоград, Саратов, Екатеринбург, Оренбург, Ставрополь. Еще 29 рейсов — на прибытие из Бишкека, Омска, Астаны, Стамбула, Новокузнецка, Кемерово, Горно-Алтайска, Хабаровска, Калининграда и Сочи.

Во Внуково отменены шесть вылетов: в Санкт-Петербург, Сочи, Стамбул, Бодрум, Анталью. Прилет задержан у рейсов из Тюмени, Оша, Санкт-Петербурга, Антальи, Иркутска. Отменен рейс из Петербурга.

В Домодедово задержаны рейсы до Владикавказа, Новосибирска, Баку и Батуми. На прибытие задерживаются 13 рейсов: из Батуми, Благовещенска, Екатеринбурга, Иркутска, Улан-Удэ, Бишкека, Читы, Горно-Алтайска, Куляба и Новокузнецка.

Аэропорт Жуковский работает стабильно.

В Пулково задержаны вылеты до Сочи, Тбилиси, Саратова и Казани. Отменен вылет в Москву. На прибытие задерживаются рейсы из Барнаула, Тюмени, Москвы, Еревана, Худжанда, Новосибирска и Саратова.

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