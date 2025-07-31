Названы возможные причины смерти пса Кругетса, похудевшего на 50 кг

Знаменитый пес по кличке Кругетс, прославившийся своим весом в 100 кг, мог умереть из-за проблем с дыхательной системой, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, также лишний вес мог привести к давлению жира на грудную полость, что ухудшилось в жару.

То, что Кругетс умер, конечно, печальная новость. Я знаю, что он страдал лишним весом, это здоровья не прибавляет. Мы говорим о дыхательной недостаточности из-за неполноценной экскурсии диафрагмы — брюшной жир давит на грудную полость. Вес можно снизить, но проблема останется и усугубится с возрастом. Это, к сожалению, может привести к быстрой смерти, особенно в жаркий период. Всегда вспышка таких внезапных смертей у полных и старых животных, — сказал Шеляков.

Он уточнил, что лишний вес дает большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему, которая в дальнейшем может приводить даже к гипертрофии сердечной мышцы. Кроме того, по словам Шелякова, у полных людей и животных висцеральный жир действует как большая железа и может приводить к риску возникновения диабета, который также разрушает сосуды.

Симптомы развиваются очень быстро. Это как отек легких идет при сердечной недостаточности. Бывает, что ничего нельзя сделать даже при своевременном обращении в клинику. Либо откачиваем животных, но потом возникает синдром ДВС, коагулопатия, которые в дальнейшем приводят к отсроченной гибели несмотря на то, что животное откачали в кислородной камере, — объяснил Шеляков.

Ранее стало известно, что Кругетс скончался ночью 31 июля в Нижегородской области. Состояние собаки, которая похудела до 50 кг, резко ухудшилось в последние 24 часа.