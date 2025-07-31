Женщине-крановщику стало плохо на 50-метровой высоте

Женщина-крановщик почувствовала недомогание, находясь в кабине башенного крана на высоте 50 метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. При этом спуститься на землю самостоятельно она не могла. Чтобы эвакуировать женщину, потребовалась помощь спасателей.

На территории стройки в Приморском районе спасатели эвакуировали крановщицу башенного крана. На высоте десятков метров над землей женщина почувствовала недомогание. Спуститься на землю самостоятельно она не могла, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, прибывшим на вызов специалистам специализированной пожарно-спасательной части МЧС удалось спустить работницу с помощью автолестницы. После этого ее увезли в больницу.

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