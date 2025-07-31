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31 июля 2025 в 14:49

Женщине-крановщику стало плохо на 50-метровой высоте

В Санкт-Петербурге женщину-крановщика эвакуировали с башенного крана

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Женщина-крановщик почувствовала недомогание, находясь в кабине башенного крана на высоте 50 метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. При этом спуститься на землю самостоятельно она не могла. Чтобы эвакуировать женщину, потребовалась помощь спасателей.

На территории стройки в Приморском районе спасатели эвакуировали крановщицу башенного крана. На высоте десятков метров над землей женщина почувствовала недомогание. Спуститься на землю самостоятельно она не могла, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, прибывшим на вызов специалистам специализированной пожарно-спасательной части МЧС удалось спустить работницу с помощью автолестницы. После этого ее увезли в больницу.

Ранее в Саратове кошка застряла на балконе обрушившегося дома. Питомец по кличке Масяня уже почти неделю находится без еды и воды, но спасатели не могут добраться до него. По словам местных жителей, кошка выжила после падения с верхних этажей и теперь сидит на краю обломков. Очевидцы ежедневно наблюдают за ней и просят экстренные службы ускорить спасение животного.

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