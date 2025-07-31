Застрявшая на руинах дома в Саратове кошка попала на видео

Кошка застряла на балконе обрушившегося дома в Саратове, сообщил Telegram-канал Mash. Питомец по кличке Масяня уже почти неделю находится без еды и воды, но спасатели не могут добраться до него.

Доступ к балкону перекрыт завалами верхних этажей, поэтому использовать автолестницу пока небезопасно из-за угрозы дальнейшего обрушения. По словам местных жителей, кошка выжила после падения с верхних этажей и теперь сидит на краю обломков. Очевидцы ежедневно наблюдают за ней и просят экстренные службы ускорить спасение животного.

У дома на улице Блинова днем 25 июля обрушился угловой подъезд. Погибли семь жильцов, в том числе ребенок. Не менее 18 человек обратились за медицинской помощью. Причиной взрыва стала утечка газа.

Мэр Саратова Михаил Исаев сообщил, что специалисты признали безопасным дальнейшее нахождение в первом, втором и третьем подъездах. По его словам, эксперты проверили состояние всех несущих конструкций здания. Для обеспечения безопасности и помощи местным жителям на месте ЧП круглосуточно дежурят сотрудники оперативных служб, полиции и представители администрации.