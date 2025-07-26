В Саратове оценили состояние подъездов в пострадавшем от взрыва доме

В Саратове оценили состояние подъездов в пострадавшем от взрыва доме Мэр Саратова: три подъезда жилого дома на улице Блинова признали безопасными

Специалисты признали безопасным дальнейшее нахождение в первом, втором и третьем подъездах 10-этажного дома на улице Блинова в Саратове, где произошел взрыв газа, заявил в своем Telegram-канале мэр города Михаил Исаев. По его словам, эксперты проверили состояние всех несущих конструкций здания.

Согласно данному заключению, дальнейшее нахождение в первом, втором и третьем подъездах признано безопасным, — подчеркнул он.

Водоснабжение организовано по временной схеме, а электроснабжение подается в штатном режиме, добавил Исаев. Для обеспечения безопасности и помощи местным жителям на месте ЧП круглосуточно дежурят сотрудники оперативных служб, полиции и представители администрации.

Ранее спасатели извлекли из-под завалов еще одного погибшего — им оказался мужчина. Согласно последним данным, жертвами взрыва стали семь человек, еще 18 человек пострадали. Вскоре сотрудники МЧС приступят к обследованию верхних этажей дома с использованием специального альпинистского оборудования.

ЧП в Саратове произошло 25 июля, в результате взрыва газа обрушился угловой подъезд. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Для жителей разрушенной многоэтажки организован временный пункт размещения в близлежащей школе № 103.