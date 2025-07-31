«Грубое вмешательство»: Медведев предъявил Западу жесткие обвинения Медведев: Запад вмешивается в выборы и организует протесты в других странах

Государства Запада вмешиваются в избирательные процессы других стран и организуют на их территории протестные акции с целью сохранения глобального доминирования, передает заявление зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева ТАСС. По его словам, сказанным в ходе совещания постоянного комитета движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма — „За свободу наций!“», Запад демонстрирует «неоколониальные замашки».

Отличительная черта неоколониализма — это нетерпимость новых метрополий к многообразию политических систем. Наследники колонизаторов до сих пор стремятся к политическому монополизму на основе ими же созданных «правил», которые подменяют международное право. Регулярно отмечаем факты грубого вмешательства извне в суверенные дела государств — членов ООН, — сказал Медведев.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ отметил актуальность противодействия практикам современного неоколониализма в мире. По его словам, эта риторика является объединяющей для многих глобальных политических сил.