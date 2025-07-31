Противодействие современным неоколониальным практикам до сих пор остается актуальным в современном мире, заявил на совещании постоянного комитета движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма — „За свободу наций!“» заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, такая риторика объединяет многие политические силы.

За год, который прошел после заседания во Владивостоке, мы стали свидетелями многих важных событий, которые подтвердили, что противодействие современным неоколониальным практикам остается весьма актуальной темой и объединяет ответственные политические силы во всем мире, — сказал Медведев.

Ранее Медведев обратил внимание, что его слова вызывают нервную реакцию у президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Председатель Совбеза убежден, что угрозы со стороны американского лидера являются лишь подтверждением правильности выбранного Россией пути. Он подчеркнул, что Москва продолжит идти своей дорогой.

Кроме того, политик считает, что сроки завершения переговорного процесса по Украине будут определяться исключительно достижением целей российской спецоперации, а не приказами американского лидера. Так он ответил американскому сенатору Линдси Грэму.