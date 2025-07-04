«Безразлично, кого калечить»: ветеран «Альфы» об ужасающей тактике ВСУ

Вооруженные силы Украины, раскидывающие шоколад со взрывчаткой в зоне СВО, готовы уничтожить любого гражданина России, заявил NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, им безразлично, пострадает военнослужащий или ребенок.

Шоколадки — это, наверное, очередной бренд. ВСУ считают, что наши солдаты будут подбирать и получать травмы. Я думаю, что на сегодняшний момент вывести наших бойцов из строя нереально. Могут пострадать детишки и подростки, и ВСУ совершенно сознательно это делают. Думаю, что нам надо об этом предупреждать наше население. Это нацисты, им безразлично, кого калечить и уничтожать — солдата или ребенка. Главное, чтобы это был гражданин России, — сказал Гончаров.

Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг заявил, что Вооруженные силы Украины сбрасывают отравленные шоколадные батончики на позиции ВС России в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, противник использует в борьбе все методы. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.