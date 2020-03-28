https://static.news.ru/photo/d54f7696-70d0-11ea-bc35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Little Big/vk.com

Российская рейв-группа Little Big записала специальную — карантинную — версию своей песни I’m OK. Видео разместил на своей официальной странице в социальной сети Instagram солист коллектива Илья Прусикин.

Ролик набрал свыше 500 тысяч просмотров. Подписчики в комментариях отметили, что кавер даже лучше оригинальной композиции. Также поклонники узнали себя и своё поведение на самоизоляции.

Илья Прусикин уехал за пределы города вместе с коллегами по коллективу. По его словам, музыканты работают над новым материалом, придумывают клипы и пишут шоу. Сам певец попробовал себя в изобразительном искусстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что народный артист РСФСР Юрий Куклачёв провёл онлайн-конференцию о COVID-19. Мероприятие носило название «Котики против коронавируса».

Число случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) по всему миру превысило 600 тысяч (+13 887 за последние сутки). Умерли более 27 тысяч человек (+691 жертва). Выздоровели около 135 тысяч (+4100 пациентов).

В России зарегистрировано 1036 случаев инфицирования. Умерли четыре человека. Медицинское наблюдение из-за подозрения на коронавирус в РФ осуществляется над 166 739 гражданами страны. В Роспотребнадзоре отметили, что в своих лабораториях провели 223 509 исследований на наличие инфекции COVID-19.

Врачи из больницы в посёлке Коммунарка, где расположен карантинный центр по коронавирусу, за сутки выписали 70 пациентов. По словам главврача медучреждения Дениса Проценко, также за последние 24 часа были госпитализированы 27 человек. Искусственная вентиляция лёгких требуется трём пациентам.