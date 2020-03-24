https://static.news.ru/photo/3ecf56b8-6dde-11ea-bd06-fa163e074e61_660.jpg Фото: iliyaprusikin/instagram.com

Фронтмен российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин уехал за пределы города вместе с коллегами по коллективу. По его словам, музыканты работают над новым материалом, придумывают клипы и пишут шоу. Сам певец попробовал себя в изобразительном искусстве.

У меня появилось новое хобби, я начал рисовать <...> Как вам гиперреализм в моём исполнении? <...> Буду стараться скрасить скучные будни самоизоляции каким-нибудь контентом!, — написал солист на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Накануне американский актёр Роберт Де Ниро записал видео, в котором призвал людей сидеть дома, чтобы у коронавируса не было возможности распространиться сильнее. В конце обращения он пригрозил не соблюдающим режим фирменной фразой своего персонажа из фильма «Знакомство с Факерами».

Ролик с Де Ниро появился на YouTube-канале губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. В нём актёр заявил о важности соблюдения дистанции в борьбе с распространением инфекции.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 387 тысяч человек. Жертвами недуга стали около 16,7 тысяч, выздоровели более 101 тысячи. В России зарегистрировано 495 случаев инфицирования. Выздоровели 22 гражданина РФ. За последние сутки заболели 57 жителей страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Италии от коронавирусной инфекции за месяц скончались 6077 пациентов. Тестирование на наличие COVID-19 в организме зачастую проходят лишь те, кто обращается за помощью в больницу. Это означает, что тысячи случаев заражения определённо не были выявлены. По предварительным данным, число инфицированных коронавирусом в республике может достигать 640 тысяч человек.