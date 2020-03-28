https://static.news.ru/photo/1269c682-70b6-11ea-bb4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Зыков Кирилл /Агентство «Москва»

Врачи из больницы в посёлке Коммунарка, где расположен карантинный центр по коронавирусу, за сутки выписали 70 пациентов.

По словам главврача медучреждения Дениса Проценко, также за последние 24 часа были госпитализированы 27 человек.

Он уточнил, что всего в больнице находится 365 человек, у 97 из которых диагностирована коронавирусная инфекция. Искусственная вентиляция лёгких требуется трём пациентам, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор призвал родителей отказаться от прогулок детей на детских площадках. Так можно будет уберечь малышей от заражения. Если ребёнку тяжело сидеть дома, то можно с ним выйти погулять, но только в те места, где нет людей.

По последним данным, в мире коронавирусом заражены более 598 тысяч человек, 27,3 тысячи умерли, свыше 134 тысяч выздоровели.

В России зарегистрировано 1036 случаев коронавирусной инфекции. Умерли четыре человека.