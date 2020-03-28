https://static.news.ru/photo/185b1fb8-70a8-11ea-a43d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор призывает родителей отказаться от прогулок детей на детских площадках. Так можно будет уберечь малышей от заражения.

Если ребёнку тяжело сидеть дома, то можно с ним выйти погулять, но только в те места, где нет людей. наиболее подходящими для этих целей детскими площадками являются те, что расположены рядом с загородным домом или на приусадебном участке, сообщается на сайте ведомства.

Главное — не допускать с детьми риска ненужных контактов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, которая больше 20 лет работает в Италии, обратилась к россиянам в преддверии установленной президентом РФ нерабочей недели. По её словам, во время этих выходных следует оставаться дома и не выходить на улицу.