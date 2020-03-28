Роспотребнадзор призывает родителей отказаться от прогулок детей на детских площадках. Так можно будет уберечь малышей от заражения.
Если ребёнку тяжело сидеть дома, то можно с ним выйти погулять, но только в те места, где нет людей. наиболее подходящими для этих целей детскими площадками являются те, что расположены рядом с загородным домом или на приусадебном участке,
Главное — не допускать с детьми риска ненужных контактов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, которая больше 20 лет работает в Италии, обратилась к россиянам в преддверии установленной президентом РФ нерабочей недели. По её словам, во время этих выходных следует оставаться дома и не выходить на улицу.
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