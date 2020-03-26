https://static.news.ru/photo/63a667c0-6fc7-11ea-b178-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, которая больше 20 лет работает в Италии, обратилась к россиянам в преддверии установленной президентом РФ нерабочей недели. По её словам, во время этих выходных следует оставаться дома и не выходить на улицу.

Хочу просто вас призвать, призвать всех. Сидите дома. Это не каникулы, это война. И если вы выйдете на улицу, вирус вас поразит так же, как пуля, как осколок, — заявила Шлычкова в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, врач указала на необходимость для россиян держать расстояние в один метр от случайных прохожих. Такие правила сейчас действуют в Италии, отметила реаниматолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ирина Шлычкова рассказала о ситуации в Италии. По её словам, то, что происходит, «ужасно страшно». Люди не могут проститься со своими умершими близкими. Вместо этого они смотрят на гробы, которые везут колонны машин в Бергамо. Она добавила, что в Италии начали погибать медики, на сегодняшний день уже известно о 24 случаях.