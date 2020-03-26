https://static.news.ru/photo/a793eb5c-6f85-11ea-ab1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Beppe Bedolis/Ropi/Global Look Press

Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, которая много лет работает в Италии, рассказала о ситуации в стране. По её словам, то, что происходит, «ужасно страшно». Люди не могут проститься со своими умершими близкими. Вместо этого они смотрят на гробы, которые везут колонны машин в Бергамо.

Вы можете представить, что военные машины везут гробы людей, которых в радиусе 300 километров от этого города не могут ни похоронить, ни сжечь в крематории. Родственники не могут проститься со своими близкими, не знают где они, — приводит её слова РИА Новости.

По её словам, в Италии начали погибать медики, на сегодняшний день уже известно о 24 случаях. Женщина отметила, что власти Италии упустили момент, и ситуация стала катастрофической.

У меня 22 года стажа уже в Италии, я училась в России, ещё в СССР мы учили эпидемиологию, у нас был такой предмет, у нас есть врачи-эпидемиологи, у нас есть эта служба. В Италии, к сожалению, этого нет, — заключила она.

21 марта российский президент Владимир Путин во время длительного телефонного разговора пообещал премьер-министру Италии Джузеппе Конте помочь Риму в противостоянии пандемии.

На территории Италии число заражённых коронавирусом пациентов превысило 57 500, а число жертв инфекции перевалило за 7500. В городе Бергамо находятся российские вирусологи, которые примут участие в борьбе с COVID-19, писал NEWS.ru.