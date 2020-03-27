https://static.news.ru/photo/b2fe2110-7057-11ea-bb01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв провёл онлайн-конференцию о COVID-19. Мероприятие носило название «Котики против коронавируса».

Он заверил, что кошки не могут заразить хозяев инфекцией, передаёт РИА Новости.

Чем болеют кошки — это не передаётся человеку. У них свой есть СПИД, у них свой грипп. Кошки, они как люди, но это совершенно человеку не передаётся, — подчеркнул он.

Артист посоветовал гладить кошек при стрессе и расстройстве. Он заявил, что его Театр кошек будет проводить экскурсии по учреждению для групп по 10–15 человек.

Коронавирус действует на тех людей, которые под стрессом, которые психически расстроены, которые волнуются, переживают <...> Если у вас дома есть кошка, сидите дома и гладьте её. Если нет кошки — приходите к нам, — отметил Куклачёв.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России превысило тысячу человек, в Москве обнаружили 703 пациентов с COVID-19. С 28 марта в столице закроются все рестораны, бары, городские парки, непродовольственные магазины и другие предприятия сферы услуг.