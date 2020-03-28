https://static.news.ru/photo/d81e7c7c-70c7-11ea-93b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) по всему миру превысило 600 тысяч (+13 887 за последние сутки). Умерли более 27 тысяч человек (+691 жертва). Выздоровели около 135 тысяч (+4100 пациентов).

В России зарегистрировано 1036 случаев инфицирования. Умерли четыре человека. Медицинское наблюдение из-за подозрения на коронавирус в РФ осуществляется над 166 739 гражданами страны. В Роспотребнадзоре отметили, что в своих лабораториях провели 223 509 исследований на наличие инфекции COVID-19.

Впервые после зимы дороги и тротуары в столице помоют специальным шампунем, который удалит мазутные и масляные пятна. Используемые средства являются совершенно безопасным, они не содержат кислот и щелочей и полностью разлагаются в почве. Всего запланировано четыре выезда техники для мытья дорог.

Врачи из больницы в посёлке Коммунарка, где расположен карантинный центр по коронавирусу, за сутки выписали 70 пациентов. По словам главврача медучреждения Дениса Проценко, также за последние 24 часа были госпитализированы 27 человек. Искусственная вентиляция лёгких требуется трём пациентам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что беспилотные автомобили предлагают запустить для обработки российских улиц антисептиками в связи с пандемией коронавируса. На создание машины уйдёт несколько месяцев, стоить это будет недорого. Проект планируется реализовать в ближайшее время.