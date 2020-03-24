Беспилотные автомобили предлагают запустить для обработки российских улиц антисептиками в связи с пандемией коронавируса. На создание машины уйдёт несколько месяцев, стоить это будет недорого.
Предложение озвучил официальный представитель «Автонета» Ярослав Федосеев. Проект планируется реализовать в ближайшее время,
Автомобиль будут использовать на перекрытых участках дорог, освобождённых от остального транспорта. Такую технологию уже применяют в китайской провинции Хубэй.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжёлых заболеваний. Аппарат в том числе должен помочь в лечении пневмонии, вызванной коронавирусом.
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