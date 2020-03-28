https://static.news.ru/photo/a33a0bc8-70ba-11ea-8516-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медицинское наблюдение из-за подозрения на коронавирус в России осуществляется над 166 739 гражданами страны. Таковы данные на 27 марта.

Всего с начала наблюдений под контролем медиков находилось 250 989 россиян, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в своих лабораториях провели 223 509 исследований на наличие инфекции COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи из больницы в посёлке Коммунарка, где расположен карантинный центр по коронавирусу, за сутки выписали 70 пациентов. По словам главврача медучреждения Дениса Проценко, также за последние 24 часа были госпитализированы 27 человек. Искусственная вентиляция лёгких требуется трём пациентам.