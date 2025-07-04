Стало известно, благодаря чему Петербург избежал наводнения

Санкт-Петербург спасся от затопления благодаря комплексу защитных сооружений, рассказал в беседе с 360.ru главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов. По его словам, поднятая дамба предотвратила возможное наводнение в городе.

Дамбу закрыли, поэтому наводнения не будет. Но то, что оно могло бы произойти, — точно, — объяснил эксперт.

Колесов отметил, что без функционирования дамбы, город мог столкнуться с самым масштабным наводнением за последние полтора столетия. По его оценкам, уровень воды мог достичь отметки в 180–190 см. Синоптик также акцентировал внимание на опасности сильного ветра, который представляет угрозу для горожан.

Ранее в Петербурге началось сильное наводнение, в Финском заливе бушует шторм. Ожидается, что уровень воды в Неве поднимется до 190 см. Сообщается, что в Северной столице затоплены пляжи и набережные.