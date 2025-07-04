Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 13:05

Стало известно, благодаря чему Петербург избежал наводнения

Синоптик Колесов заявил, что Петербург избежал наводнения благодаря дамбе

Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС) Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС) Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Санкт-Петербург спасся от затопления благодаря комплексу защитных сооружений, рассказал в беседе с 360.ru главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов. По его словам, поднятая дамба предотвратила возможное наводнение в городе.

Дамбу закрыли, поэтому наводнения не будет. Но то, что оно могло бы произойти, — точно, — объяснил эксперт.

Колесов отметил, что без функционирования дамбы, город мог столкнуться с самым масштабным наводнением за последние полтора столетия. По его оценкам, уровень воды мог достичь отметки в 180–190 см. Синоптик также акцентировал внимание на опасности сильного ветра, который представляет угрозу для горожан.

Ранее в Петербурге началось сильное наводнение, в Финском заливе бушует шторм. Ожидается, что уровень воды в Неве поднимется до 190 см. Сообщается, что в Северной столице затоплены пляжи и набережные.

Санкт-Петербург
наводнения
дамбы
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Котенок назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Еще один российский аэропорт временно не принимает самолеты
Супертайфун, торнадо, жара до +40 градусов: какая погода будет в июле
В РФ начали вводить четырехдневку: кого коснется, что будет с зарплатами
В российском регионе помогут родным погибшей при атаке БПЛА пенсионерки
Вернувшиеся из плена военные поблагодарили всех за содействие
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.