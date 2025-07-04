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04 июля 2025 в 13:11

Рубль ждет падение? Курс сегодня, 4 июля, что с долларом, евро и юанем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вероятность укрепления иностранных валют по отношению к рублю очень высока, заявил NEWS.ru эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Что об этом известно? Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 4 июля?

Курс доллара, евро и юаня 4 июля

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 4 июля, составляет 78,783 рубля, курс евро — 93,1277 рубля, курс юаня — 10,9852 рубля.

Прогнозы аналитиков на середину июля указывают на сохранение давления на рубль из-за комплекса факторов. Например, снижение цен на нефть, что сократит экспортную выручку с лагом в несколько месяцев, ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ в июле-августе, а также сезонный рост спроса на валюту для зарубежных отпусков и импорта.

Что будет с рублем на следующей неделе

Независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин считает, что в течение июля курс доллара к рублю останется в диапазоне 78–80 рублей за доллар.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Сохраняется эффект жесткой денежно-кредитной политики: ключевая ставка ЦБ — 20%, а ставки по вкладам в топ-10 банков достигают 17,3–18,5% годовых. Это поддерживает рублевые активы и сдерживает спрос на валюту. При текущих условиях рубль, скорее всего, удержится ниже 80 рублей за доллар, но потенциал его дальнейшего укрепления ограничен», — уточнил экономист в беседе с «Известиями».

Пичугин уточнил, что в настоящее время рубль еще поддерживают цены на нефть, поскольку Urals сейчас торгуется выше $56 за баррель, а нефтегазовые доходы составляют до 60% экспорта.

Михаил Зельцер объяснил, что дальше курсы валют падать не могут, но и для их роста причин не хватает.

«Скорее всего, здесь и есть дно, просто остается дождаться триггера. Вероятность укрепления инвалют и ослабления рубля от текущих уровней высокая», — отметил он.

По мнению Зельцера, в июле-августе ожидается сокращение положительного сальдо торгового баланса, то есть экспорт снизится, а импорт возрастет.

«К тому же уже 25 июля ЦБ может снова понизить ставку. К концу августа доллар может вернуться в район 85–90, евро — 95–100, юань — 11,5–12», — резюмировал эксперт.

Аналитик инвестиционной компании «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский предположил, что летом стоит ждать ослабления российской валюты.

«Во-первых, динамика цен на нефть окажет давление на экспортную выручку с лагом в несколько месяцев, сокращая предложение валюты. Во-вторых, решение ЦБ по ключевой ставке (сейчас 20%): ожидаемое снижение в июле-августе может уменьшить привлекательность рубля для кэрри-трейда и ослабить курс. В-третьих, сезонный рост спроса на валюту из-за летних отпусков и восстановления импорта способен создать дисбаланс на рынке», — заявлял он.

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