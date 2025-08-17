«Кругом гэканье»: россиянка описала обстановку на болгарском курорте

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
MK.RU: на болгарском курорте Солнечный берег стало больше украинцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

За последний год в Болгарии стало намного больше украинцев, обратила внимание жительница Москвы Ольга, проводящая отпуск на курорте Солнечный берег. По ее словам, которые приводит MK.RU, там практически не слышно как россиян, так и самих болгар. Местные жители утверждают, что их города уже не болгарские, а украинские.

По моим ощущениям, в этом году украинцев стало в разы больше, чем в прошлом. Заходишь в супермаркет — кругом гэканье, «шо», «сходим до сыра», «я балдею с этого десерта». Наших почти не слышно, как, впрочем, и болгар, — отметила Ольга.

Она признала, что россияне и украинцы в Болгарии никак не контактируют, однако их дети быстро находят общий язык. При этом некоторые болгары откровенно устали от наплыва беженцев. Так, хозяйка мясной лавки, недовольная поведением украинцев, повесила объявление с надписью: «Вход только для русских», а ночью ей разбили витрины.

В полицию она не пошла, считает, что бесполезно, им все можно, — и объявление сняла, — отметила россиянка.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что украинцы могут быть высланы из США. По словам журналистов, тысячи беженцев потеряют правовой статус, если администрация президента США Дональда Трампа не продлит соответствующую программу.

Болгария
Украина
украинцы
беженцы
россияне
