Более тысячи машин собралось у Крымского моста в ожидании проезда

Более тысячи машин собралось у Крымского моста в ожидании проезда Проезда через Крымский мост в направлении полуострова ждут 1002 автомобиля

Более тысячи автомобилей ждут разрешения пересечь Крымский мост в направлении полуострова, сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам. По данным на 13:00 по московскому времени, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1002 транспортных средства.

Время ожидания — более трех часов, — говорится в сообщении.

При этом выезда из Крыма ожидают 603 автомобиля. Водителям напомнили, что проезд по Крымскому мосту разрешен только легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует на полуостров через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС обезвредили девять взрывоопасных предметов около железнодорожных путей на востоке Крыма, недалеко от переправы через Керченский пролив. Пиротехники уничтожили восемь противотанковых мин и один саперный заряд времен Великой Отечественной войны.

До этого стало известно, что на Крымском мосту образовалась автомобильная пробка почти из двух тысяч транспортных средств. Людям приходилось ждать своей очереди под палящим солнцем в течение нескольких часов.