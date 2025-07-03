Назван возможный курс доллара в августе

К концу августа курс российской валюты может снизиться до 85–90 рублей к доллару, заявил NEWS.ru эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. В числе причин ожидаемого ослабления нацвалюты эксперт назвал снижение экспорта и рост импорта, а также ожидаемое понижение ключевой ставки. Эти факторы, по его словам, будут играть против рубля.

В августе ожидается сокращение положительного сальдо торгового баланса: экспорт снизится, а импорт возрастет. К тому же уже 25 июля ЦБ может снова понизить ставку. Эти факторы будут играть против рубля. К концу лета доллар может вернуться в район 85–90, евро 95–100, юань 11,5–12, — сказал Зельцер.

Эксперт напомнил, что с начала года рубль укрепился к мировым валютам на 20–25%, и это, по его словам, лучший результат на мировом финансовом рынке. Сейчас доллар и евро находятся на дне и вероятность роста их курсов от текущих уровней в августе представляется высокой, считает аналитик.

Ранее эксперт банковской сферы Андрей Бархота спрогнозировал неизбежное снижение курса рубля до уровня 85–95 за доллар США летом текущего года. Он посчитал, что такая динамика будет наблюдаться вне зависимости от внешнеполитической ситуации. По мнению эксперта, укрепление рубля ниже отметки 85 за доллар опасно для экономики РФ, так как усугубляет бюджетный дефицит.